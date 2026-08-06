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Защитник «Локо» Сильянов: надеюсь, будем играть как во втором тайме с ЦСКА

Защитник «Локо» Сильянов: надеюсь, будем играть как во втором тайме с ЦСКА
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

«Конечно, хотелось переломить ситуацию после двух неудачных туров, после таких игр. В первом тайме это не получилось, а вот во втором вышли заряженными всё исправить. Хоть очко добыли. После этого мы, может быть, хоть как-то раззадоримся. Надеюсь, пойдут победы, а мы будем играть как во втором тайме с ЦСКА», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

В стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) и уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).

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