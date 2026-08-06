Защитник «Локо» Сильянов: надеюсь, будем играть как во втором тайме с ЦСКА

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.).

«Конечно, хотелось переломить ситуацию после двух неудачных туров, после таких игр. В первом тайме это не получилось, а вот во втором вышли заряженными всё исправить. Хоть очко добыли. После этого мы, может быть, хоть как-то раззадоримся. Надеюсь, пойдут победы, а мы будем играть как во втором тайме с ЦСКА», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

В стартовых турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) и уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).