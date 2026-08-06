Дмитрий Губерниев рассказал о зарплатах на ТВ в 1990-е годы

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о зарплатах на телевидении в 1990-е годы.

«Телевидение больших денег не приносило. Хотя в своё время на Eurosport платили в долларах по курсу. Потом случился дефолт 1998 года. Помню, платили 37 долларов в час. Потом стали платить 27. Была история, когда мне поручили комментировать регби. Я соврал, что сильно знаю этот вид спорта. Eurosport купил регби в 1999 году, Кубок мира — мощнейший турнир. Я пошёл в библиотеку, ксерил там все необходимые памятки, издания, для себя взял какую-то книжку. А ещё поговорил с кем-то из регбистов. Отработал весь чемпионат мира — мне заплатили под 2 тысячи долларов. Представляешь, если тебе платят 27 долларов в час? Я целый месяц жил в эфире на Eurosport.

А какие-никакие деньги появились, когда пришли мероприятия. Помню 2003 год, где я в здании СЭВ — «Дом-книжка» на Новом Арбате. Там есть конференц-зал. Мы с Олей Васюковой вели мероприятие, премия «Галерея российской спортивной славы». Я вышел, люди сидят, начал читать текст и думаю: «Блин, это же моё». И с тех пор, как в том фильме: «По пьянке завертелось и не выберешься». Чувствую, что я этим могу заниматься — вот и занимаюсь», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.