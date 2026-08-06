«Очень скучаю». Губерниев поделился воспоминаниями о Василии Уткине

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями об известном комментаторе Василии Уткине, который ушёл из жизни в 2024 году.

«Мы не дружили. Наверное, были хорошими знакомыми и относились друг к другу с уважением. Я очень по нему скучаю. Комментаторов такого калибра нет и не будет в ближайшем будущем. Я сказал речь на «Премии РПЛ» после его ухода. Её не вырезали, а целиком показали. Творцы должны работать, комментаторы должны комментировать. Наша привычка — постоянно плакать у гроба. Имея — не храним, потерявши — плачем. Мы должны создавать условия для живых людей, а не бесконечно плакать и делать вид, как сильно мы горюем. В этом смысле квинтэссенцией было, когда умер великий актёр Андрей Александрович Миронов. Кто-то сказал, что после смерти он стал играть лучше. В том смысле, как его критиковали за то, что он снимался в водевилях: «Мадемуазель Нитуш», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка» и что-то ещё. Говорили: «Что это за кинематограф?» А жизнь рассудила. После смерти он стал играть лучше — это для нас лакмусовая бумажка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.