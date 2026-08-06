Дмитрий Губерниев: про Канчельскиса Status Quo спели песню — это надо заслужить

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бывшем полузащитнике «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины», «Рейнджерс» и сборной России по футболу Андрее Канчельскисе.

«Есть Андрей Канчельскис, про которого Status Quo спели песню. Знаменитый гимн команды, где есть строчки: «Робсон, Канчельскис, Гиггз». Надо заслужить. Всемирно известная группа Status Quo спела про Канчельскиса. Это же кайф. Поэтому моё главное достижение в том, что Александр Анатольевич Ширвиндт написал про меня в своей книге целую главу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.