Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 6 августа

Сегодня, 6 августа, пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 6 августа (время московское):
18:00. КуПС (Финляндия) – «Университатя» Кр (Румыния);
19:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – ЦСКА С (Болгария);
19:00. «Ягеллония» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия);
20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Пафос» (Кипр);
20:00. «Градец-Кралове» (Чехия) – «Бешикташ» (Турция);
20:00. «Лех» П (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова);
20:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Омония» (Кипр);
20:45. ПАОК (Греция) – «Андерлехт» (Бельгия);
21:00. «Тун» (Швейцария) – «Викингур» Р (Исландия);
22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Хартс» (Шотландия).