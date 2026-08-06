«15 лет прошло — до сих пор напоминают». Губерниев — о скандале с Малафеевым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил о скандале с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым. В августе 2011 года во время трансляции матча «Спартак» — ЦСКА Губерниев в беседе с коллегой Дмитрием Градиленко, будучи уверен, что микрофоны выключены, произнёс фразу: «Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять». Хотя комментатор не называл Малафеева по имени, многие восприняли эти слова как оскорбление в адрес вратаря «Зенита». Кроме того, Губерниев в том же разговоре упомянул погибшую жену Малафеева, что ещё больше обострило ситуацию.

— Сейчас мы будем отмечать 15 лет великого перерыва матча «Спартак» — ЦСКА! 15 лет прошло! Люди паспорта получили! А до сих пор напоминают: «О, это ты там чего-то!» Представляешь, как я накосорезил? 15 лет прошло! Уже Слава Малафеев опять женился!

— Бизнесом занялся.

— Огромный молодец! Мы до сих пор общаемся — у него всё хорошо. У Славы прекрасная молодая супруга, ребёнок родился. Слава — огромный молодец. Конечно, такая оговорка — моё несчастье.

— Бесит, что до сих пор вспоминают?

— Почему? Кого ещё вспоминают, кто сказал что-то 15 лет назад? В ту же тему: «Дурак, чего ты мне в ухо орёшь?!» Про Шадрину и шишки. Потом: «Звезда грёбаная» — то ли про Цветкова, то ли про Илюху Трифонова. Если посмотреть, факапов моих — ух! — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.