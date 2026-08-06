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Кристиан Ромеро согласовал контракт с «Атлетико» Мадрид — Скира

Кристиан Ромеро согласовал контракт с «Атлетико» Мадрид — Скира
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Защитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро близок к переходу в испанский «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Между Кути Ромеро и «Атлетико» Мадрид достигнуто принципиальное соглашение о контракте до 2030 года (€ 6 млн в год) с возможностью продления до 2031 года. «Атлетико» сейчас ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о заключении сделки. «Тоттенхэм» хочет получить за центрального защитника € 40-45 млн, при этом защитник уже попросил о продаже», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Кристиан Ромеро провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету восемь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов.

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