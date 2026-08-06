«Минут 15 не могли продохнуть». Москвичёв — о матче «Зенита» с «Балтикой»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча прошла накануне и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

— Богдан, поздравляем с победой и с долгожданным дебютом! Поделитесь эмоциями!

— Все эмоции исчерпаны: тяжёлая игра была. 90 минут, 1:0, моменты в конце игры у наших ворот — минут 15 мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под свой контроль, чуть-чуть полегче стало, а так было очень сложно. Балтийцы молодцы, приехали побеждать сегодня, но мы тоже старались. Эмоции только положительные. В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков. 30 тысяч с лишним человек на стадионе поздно вечером, завтра многим на работу… Это дорогого стоит!

— Было ли волнение внутри, когда и штанга была, и опасный удар в створ на 89-й минуте?

— Нет, волнения не было. Это можно было определить по моим чересчур уверенным действиям в начале (смеётся). Всё волнение ушло со стартовым свистком. У меня было много времени для подготовки к матчу, в концовке были мысли только о «сухаре» и о победе, — приводит слова Москвичёва официальный сайт «Зенита».