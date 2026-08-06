15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Минут 15 не могли продохнуть». Москвичёв — о матче «Зенита» с «Балтикой»

«Минут 15 не могли продохнуть». Москвичёв — о матче «Зенита» с «Балтикой»
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Встреча прошла накануне и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

— Богдан, поздравляем с победой и с долгожданным дебютом! Поделитесь эмоциями!
— Все эмоции исчерпаны: тяжёлая игра была. 90 минут, 1:0, моменты в конце игры у наших ворот — минут 15 мы не могли продохнуть. Потом взяли мяч под свой контроль, чуть-чуть полегче стало, а так было очень сложно. Балтийцы молодцы, приехали побеждать сегодня, но мы тоже старались. Эмоции только положительные. В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков. 30 тысяч с лишним человек на стадионе поздно вечером, завтра многим на работу… Это дорогого стоит!

— Было ли волнение внутри, когда и штанга была, и опасный удар в створ на 89-й минуте?
— Нет, волнения не было. Это можно было определить по моим чересчур уверенным действиям в начале (смеётся). Всё волнение ушло со стартовым свистком. У меня было много времени для подготовки к матчу, в концовке были мысли только о «сухаре» и о победе, — приводит слова Москвичёва официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Луис Энрике дал согласие на трансфер из «Зенита» во «Фламенго» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android