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Игрок «Локомотива» Сильянов прокомментировал свой гол в концовке матча Кубка России с ЦСКА

Игрок «Локомотива» Сильянов прокомментировал свой гол в концовке матча Кубка России с ЦСКА
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о голе в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.). Сильянов отличился на 90+2-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Когда мяч сначала в перекладину, потом в штангу попал, не было мысли, что просто не наш день?
— Не было такого. Что-то да должно было залететь. Удачно мне отскочило. Значит, во втором тайме мы это заслужили.

— Понимал, что отскок пойдёт к тебе?
— Нет, это вообще было неожиданно. Хорошо, что я успел подстроиться. Ещё пробил в угол. Навыки из давнего прошлого.

— Эмоции в этот момент зашкаливали?
— Конечно. Радостно было, что такую игру если не перевернули, то хотя бы очко заработали. Ничья дома всё равно лучше, чем поражение. А серия пенальти — можно сказать, лотерея, — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

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