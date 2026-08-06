Губернатор Воронежской области оценил старт «Факела» в Пути РПЛ Кубка России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Факел» — «Динамо» Москва (0:1).

«Почти 8 тыс. болельщиков в середине недели. Это Воронеж – город, живущий футболом. Сегодня наша команда стартовала в Кубке страны матчем со столичным «Динамо». Гости наверняка имеют большие планы на этот турнир, укомплектованы высококлассными игроками и явно рассчитывали на более результативное выступление.

Но наш «Факел» давно всем доказал, что не тушуется перед именитыми соперниками. Особенно при такой поддержке болельщиков! Динамовцам удалось сломить оборону «огнеопасных» только в дополнительное время, да и помог им автогол. Обидное поражение. Но впереди большой путь с множеством возможностей! «Факел» становится сильнее и увереннее. А воронежцев, без сомнения, ждёт классный футбол в разных турнирах, где представлен их любимый клуб. Вместе обязательно победим!» — написал Гусев в телеграм-канале.