15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Воронежской области оценил старт «Факела» в Пути РПЛ Кубка России

Губернатор Воронежской области оценил старт «Факела» в Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Факел» — «Динамо» Москва (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Юрганов – 90+2'    

«Почти 8 тыс. болельщиков в середине недели. Это Воронеж – город, живущий футболом. Сегодня наша команда стартовала в Кубке страны матчем со столичным «Динамо». Гости наверняка имеют большие планы на этот турнир, укомплектованы высококлассными игроками и явно рассчитывали на более результативное выступление.

Но наш «Факел» давно всем доказал, что не тушуется перед именитыми соперниками. Особенно при такой поддержке болельщиков! Динамовцам удалось сломить оборону «огнеопасных» только в дополнительное время, да и помог им автогол. Обидное поражение. Но впереди большой путь с множеством возможностей! «Факел» становится сильнее и увереннее. А воронежцев, без сомнения, ждёт классный футбол в разных турнирах, где представлен их любимый клуб. Вместе обязательно победим!» — написал Гусев в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Пройти как можно дальше». Тренер «Факела» Василенко — о задачах клуба в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android