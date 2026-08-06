Вратарь «Зенита» Москвичёв поделился эмоциями от первого официального матча за команду

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв высказался о дебюте за команду в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». «Зенит» одержал победу с минимальным счётом (1:0). Единственный гол забил защитник Кевин Андраде.

«Не люблю деление на первых и вторых вратарей. Разные ситуации могут подвернуться. Сегодня один первый номер, завтра кто-то другой может им стать. Рад наконец-то провести свой первый официальный матч за «Зенит». Долго шёл к этому, многое пережил, если можно так выразиться. Я счастлив», — сказал Москвичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.