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Вратарь «Зенита» Москвичёв поделился эмоциями от первого официального матча за команду

Вратарь «Зенита» Москвичёв поделился эмоциями от первого официального матча за команду
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв высказался о дебюте за команду в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». «Зенит» одержал победу с минимальным счётом (1:0). Единственный гол забил защитник Кевин Андраде.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Не люблю деление на первых и вторых вратарей. Разные ситуации могут подвернуться. Сегодня один первый номер, завтра кто-то другой может им стать. Рад наконец-то провести свой первый официальный матч за «Зенит». Долго шёл к этому, многое пережил, если можно так выразиться. Я счастлив», — сказал Москвичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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