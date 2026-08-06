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Винисиус договорился с «Реалом» о продлении контракта — Рамон Альварес

Винисиус договорился с «Реалом» о продлении контракта — Рамон Альварес
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Бразильский нападающий Винисиус Жуниор договорился с мадридским «Реалом» о пролонгации истекающего следующим летом соглашения, сообщает журналист и инсайдер Романо Альварес в социальной сети X. По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до 2031 года.

Ранее появилась информация, что в Винисиусе заинтересован лондонский «Арсенал». Сообщалось, что «канониры» готовы будут сделать предложение «сливочным», если испанскому клубу не удастся договориться с вингером о новом контракте.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.

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