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Защитник «Локомотива» Сильянов назвал топ-3 своих спасений ворот

Защитник «Локомотива» Сильянов назвал топ-3 своих спасений ворот
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о спасении ворот в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1, 4:5 пен.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Ты снова спас ворота от гола. Как?
— Не знаю, как это происходит! Наверное, где-то на подсознательном уровне. Бегу в дальний угол. Почему вообще я это делаю? Кто бежит за вратаря? Не знаю. И «прокатывает» — что с «Динамо», что сейчас.

— Топ-3 спасения Александра Сильянова.
— Про «Ростов» тоже вспомню. Сперцян бил в дальний угол, в «девять», я вытащил головой, а буквально минуты через четыре забил. Мы после 0:2 выиграли 3:2. Сейв с «Динамо». Там я тоже сначала вытащил, а потом забил сам. Ну и с ЦСКА.

— Давай вспомним и «бронзовый» сейв.
— Там не прямо из ворот, под мяч просто прыгнул. Это моя обязанность, я защитник.

— Не было желания на воротах попробовать?
— Во дворе я всегда играл на воротах раньше. И в московских «Крыльях Советов» около полсезона, пока руку не сломал. Всегда был полевым игроком, но во дворе всю жизнь стоял на воротах, почти не играл в поле. Возможно, что-то из этого, — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

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