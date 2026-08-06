Защитник «Локомотива» Сильянов назвал топ-3 своих спасений ворот

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о спасении ворот в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным ЦСКА — 1:1, 4:5 пен.

— Ты снова спас ворота от гола. Как?

— Не знаю, как это происходит! Наверное, где-то на подсознательном уровне. Бегу в дальний угол. Почему вообще я это делаю? Кто бежит за вратаря? Не знаю. И «прокатывает» — что с «Динамо», что сейчас.

— Топ-3 спасения Александра Сильянова.

— Про «Ростов» тоже вспомню. Сперцян бил в дальний угол, в «девять», я вытащил головой, а буквально минуты через четыре забил. Мы после 0:2 выиграли 3:2. Сейв с «Динамо». Там я тоже сначала вытащил, а потом забил сам. Ну и с ЦСКА.

— Давай вспомним и «бронзовый» сейв.

— Там не прямо из ворот, под мяч просто прыгнул. Это моя обязанность, я защитник.

— Не было желания на воротах попробовать?

— Во дворе я всегда играл на воротах раньше. И в московских «Крыльях Советов» около полсезона, пока руку не сломал. Всегда был полевым игроком, но во дворе всю жизнь стоял на воротах, почти не играл в поле. Возможно, что-то из этого, — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».