«Прорыв!» Умяров отреагировал на дубль Угальде в матче с «Оренбургом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о дубле нападающего Манфреда Угальде в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». «Спартак» одержал победу со счётом 5:1. Угальде отличился на 33-й и 52-й минутах.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26' 2:0 Угальде – 33' 3:0 Угальде – 52' 4:0 Умяров – 79' 4:1 Голыбин – 81' 5:1 Полех – 84'
«Угальде забил — это вообще прорыв! Надеюсь, это должно быть отправной точкой, которая даст уверенность ему, поможет в дальнейшем забивать как можно больше», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Это первые голы 24-летнего Манфреда Угальде в сезоне. В двух матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и игре за Суперкубок России он не отметился результативными действиями.
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