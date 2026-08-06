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«Прорыв!» Умяров отреагировал на дубль Угальде в матче с «Оренбургом»

«Прорыв!» Умяров отреагировал на дубль Угальде в матче с «Оренбургом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о дубле нападающего Манфреда Угальде в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». «Спартак» одержал победу со счётом 5:1. Угальде отличился на 33-й и 52-й минутах.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Угальде забил — это вообще прорыв! Надеюсь, это должно быть отправной точкой, которая даст уверенность ему, поможет в дальнейшем забивать как можно больше», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Это первые голы 24-летнего Манфреда Угальде в сезоне. В двух матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и игре за Суперкубок России он не отметился результативными действиями.

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