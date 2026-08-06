«Прорыв!» Умяров отреагировал на дубль Угальде в матче с «Оренбургом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о дубле нападающего Манфреда Угальде в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». «Спартак» одержал победу со счётом 5:1. Угальде отличился на 33-й и 52-й минутах.

«Угальде забил — это вообще прорыв! Надеюсь, это должно быть отправной точкой, которая даст уверенность ему, поможет в дальнейшем забивать как можно больше», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Это первые голы 24-летнего Манфреда Угальде в сезоне. В двух матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и игре за Суперкубок России он не отметился результативными действиями.