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Тимур Гурцкая: не уверен, что Батраков может играть в «Галатасарае»

Тимур Гурцкая: не уверен, что Батраков может играть в «Галатасарае»
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Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об интересе турецкого «Галатасарая» к российскому полузащитнику Алексею Батракову. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека красно-зелёных и сборной России по футболу был заинтересован французский «ПСЖ».

— Кто сейчас Батракову предлагал контракт?
— Сейчас — не знаю. Я вот, например, честно говоря… Вчера смотрел состав специально, когда увидел, что Батракова связывают с «Галатасараем», я посмотрел состав команды… Не уверен, что там может играть Батраков. Не уверен, — сказал Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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