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Саусь: Даку точно не помешает «Спартаку» и будет полезен

Саусь: Даку точно не помешает «Спартаку» и будет полезен
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Футболист «Спартака» Владислав Саусь оценил готовящийся переход нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб. Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го.

— Даку переходит в «Спартак».
— Насколько я читал, вроде так.

— На матче с «Оренбургом» Даку сидел со спортивным директором Кахигао.
— Не знаю, честно. Я играл. На трибуны не смотрел (улыбается). Даку сильный футболист, который показал свой уровень в РПЛ. Забил много голов. Думаю, такой игрок точно не помешает и будет полезен, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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