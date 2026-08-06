Полузащитник «Краснодара» Ленини поделился эмоциями об игре против Месси на ЧМ-2026

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о выступлении на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Кабо-Верде уступила сборной Аргентины в 1/16 финала со счётом 1:1 (1:2 д. вр.).

— Какие эмоции испытал, представляя «Краснодар» на чемпионате мира?

— Конечно, горжусь этим, потому что перед тем, как поехать на чемпионат мира, я тренировался, делал всё возможное в «Краснодаре». Это является частью всего процесса. Самоотдача выливается из прогресса, который был достигнут в «Краснодаре».

— Тяжело было остановить Месси?

— Несмотря на его возраст, всё равно сложно противодействовать тому, что он делает. Это игрок, который очень сильно отличается от всех. Не описать все его качества. Просто Месси — самый лучший, — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.