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Полузащитник «Краснодара» Ленини поделился эмоциями об игре против Месси на ЧМ-2026

Полузащитник «Краснодара» Ленини поделился эмоциями об игре против Месси на ЧМ-2026
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался о выступлении на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Кабо-Верде уступила сборной Аргентины в 1/16 финала со счётом 1:1 (1:2 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

— Какие эмоции испытал, представляя «Краснодар» на чемпионате мира?
— Конечно, горжусь этим, потому что перед тем, как поехать на чемпионат мира, я тренировался, делал всё возможное в «Краснодаре». Это является частью всего процесса. Самоотдача выливается из прогресса, который был достигнут в «Краснодаре».

— Тяжело было остановить Месси?
— Несмотря на его возраст, всё равно сложно противодействовать тому, что он делает. Это игрок, который очень сильно отличается от всех. Не описать все его качества. Просто Месси — самый лучший, — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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