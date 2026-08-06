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«Спартак» выступил с обращением к 16-летнему Павлу Полеху

«Спартак» выступил с обращением к 16-летнему Павлу Полеху
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Пресс-служба «Спартака» обратилась к нападающему команды Павлу Полеху. Ранее 16-летний форвард стал самым молодым автором гола в истории красно-белых. Это случилось в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» разгромил «Оренбург» — 5:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Павел Полех вошёл в историю «Спартака». Он стал самым молодым автором гола. Рекорд Джано [Ананидзе] держался 17 лет — с августа 2009 года. Примечательно, что в момент того гола Полех ещё даже не родился. Теперь самое главное — сохранять холодную голову, продолжать упорно работать и развиваться. Тогда успех неминуем. Верим в тебя, Паша!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Джано Ананидзе был самым молодым автором гола в истории «Спартака» до Полеха — грузинский футболист забил за красно-белых в возрасте 16 лет и 278 дней.

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