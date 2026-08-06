«Рома» презентовала выездной комплект игровой формы на новый сезон

Итальянская «Рома» на официальном сайте представила выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Этот комплект формы отличается лаконичным дизайном, воплощает в себе связь «Ромы» с болельщиками, её традиции и ответственность за ношение этой футболки с гордостью.

Дизайн футболки выделяется белоснежным фоном с жёлто-красной полосой на груди. В центре полосы, создавая контраст, расположен винтажный клубный герб, представленный в 1938 году и использовавшийся, с некоторыми вариациями, исключительно в этом дизайне футболки, до сезона-1946/1947. Между этим классическим мотивом и вырезом горла расположен красный трилистник Adidas. На задней части воротника дизайн украшает надпись ROMA CHIAMO, напоминающая гимн Campo Testaccio — осязаемый символ нерушимой связи между командой, её историей и её болельщиками», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Рома»