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«Рома» презентовала выездной комплект игровой формы на новый сезон

«Рома» презентовала выездной комплект игровой формы на новый сезон
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Итальянская «Рома» на официальном сайте представила выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Этот комплект формы отличается лаконичным дизайном, воплощает в себе связь «Ромы» с болельщиками, её традиции и ответственность за ношение этой футболки с гордостью.

Дизайн футболки выделяется белоснежным фоном с жёлто-красной полосой на груди. В центре полосы, создавая контраст, расположен винтажный клубный герб, представленный в 1938 году и использовавшийся, с некоторыми вариациями, исключительно в этом дизайне футболки, до сезона-1946/1947. Между этим классическим мотивом и вырезом горла расположен красный трилистник Adidas. На задней части воротника дизайн украшает надпись ROMA CHIAMO, напоминающая гимн Campo Testaccio — осязаемый символ нерушимой связи между командой, её историей и её болельщиками», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Рома»

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