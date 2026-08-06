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«Просто старик. Его слова надо делить на два». Игрок «Краснодара» Пальцев — о Бубнове

«Просто старик. Его слова надо делить на два». Игрок «Краснодара» Пальцев — о Бубнове
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Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следующий матч со «Спартаком». Сейчас его считают фаворитом в гонке за чемпионство?
— Кто считает?

— Футбольные эксперты.
— Какие? Фамилию хотя бы назовите.

— Бубнов.
— Кто это?

— Эксперт «Коммент.Шоу».
— Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда.

— «Краснодар» в прошлом сезоне и сейчас, как он изменился?
— По составу, думаю, не сильно изменился. Добавились игроки, мало кто ушёл, только Эдик Сперцян, Джованни Гонсалес, поэтому добавилось много хороших ребят. Будем набирать, сыгрываться, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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