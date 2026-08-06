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Владислав Тернавский: у «Спартака» идеальный старт сезона — ребята поймали кураж

Владислав Тернавский: у «Спартака» идеальный старт сезона — ребята поймали кураж
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Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский оценил старт этого сезона в исполнении красно-белых. В первых трёх матчах сезона Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубка России «Спартак» одержал три победы.

«По результатам у «Спартака» идеальный старт сезона. Правда, «Оренбург» вышел вторым составом, в конце уже выходили основные футболисты, игра выправилась, гол забили. Но «Спартак» — молодцы, три матча, три победы, ещё и с крупным счётом. Вообще шикарно. Ребята все стараются, поймали кураж, получают удовольствие, выходят молодые парни», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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