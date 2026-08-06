Вратарь «Краснодара» Корякин: иногда игра с «Факелом» даже важнее, чем со «Спартаком»

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин высказался о матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» — 1:1 (5:4 пен.). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва).

— Расскажи о моменте с неназначенным пенальти на 11-й минуте.

— С моей позиции казалось, что был контакт. Когда включили повторно с камеры, которую видел судья, мы даже с Лечи Садулаевым перекинулись взглядами и поняли, что сейчас отменят.

— Как команда настраивается на следующий матч со «Спартаком»?

— Мы на все матчи настраиваемся одинаково. Будь то «Факел» или «Спартак». Потому что иногда игра с «Факелом» даже важнее, чем со «Спартаком». Как правило, в таких играх добываются чемпионские очки, — сказал Корякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в матче 3-го тура чемпионата России 9 августа.