Агенты Батракова запросили € 7-8 млн за трансфер игрока в «Галатасарай» — Fanatik

Представители полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова хотят получить € 7-8 млн в качестве комиссии за переход футболиста в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Fanatik. По данным источника, ключевым фактором в переговорах между клубами на данный момент является как раз агентская комиссия — турки не хотят платить так много и пытаются сбить цену.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека красно-зелёных был заинтересован французский «ПСЖ». Алексей — воспитанник системы железнодорожников, за первую команду он провёл 81 матч, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи.