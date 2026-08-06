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«Рубин» объявил о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»

«Рубин» объявил о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»
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Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе албанского нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«Футбольные клубы «Рубин» и «Спартак» договорились о трансфере нападающего Мирлинда Даку в московский клуб. Албанский футболист накануне тепло попрощался с коллективом, партнёрами и тренерским штабом «Рубина», после чего покинул расположение клуба. Даку присоединился к «Рубину» летом 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». В составе нашей команды форвард провёл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Даку достиг исторической отметки и за этот период стал вторым бомбардиром клуба в РПЛ, по забитым мячам уступая только Гёкденизу Караденизу.

За годы в «Рубине» Мирлинд стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба. Футбольный клуб «Рубин» благодарит Даку за его вклад в успехи казанской команды и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всё, Мирлинд!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

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