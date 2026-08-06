Гендиректор «Нижнего Новгорода»: сейчас мы частный клуб. Ориентиры? «Краснодар» и «Акрон»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Виталий Карасёв рассказал об изменениях в структуре клуба. Ранее сообщалось, что новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артёмов.

— Сейчас мы полностью частный клуб. Недавно подали документы в Минюст по поводу нового учредителя, их успешно приняли. Конечно, область нас поддерживает: региональное министерство спорта, правительство региона, ЦУРС (Центр управления и развития спорта в Нижегородской области. — Прим. «Чемпионата»). Регион продолжит развивать вертикаль детско‑юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

В любом случае есть какие‑то еще инфраструктурные моменты, земельные вопросы. Земля, естественно, по большей части областная. Но нашей командой единомышленников будем дальше двигаться вместе с региональным Минспортом и ЦУРС, чтобы улучшать спортивную структуру.

— Насколько быстро произошёл переход под частное финансирование? Или это был продолжительный диалог?

— Разные слухи ходили и ранее, но глобально уже в концовке [прошлого] сезона РПЛ я понимал, что такой сценарий возможен у нас. И, повторюсь, это редкий и прекрасный сценарий.

— «Краснодар» для вас — главный ориентир в плане построения частного клуба?

— И «Краснодар», и «Акрон». Тольяттинский клуб тоже хочу отметить: они тоже очень хорошо нашли диалог с властями региона, вместе решили инфраструктурные моменты, взяли на себя Академию имени Коноплёва. С Константином Клюшевым мы постоянно на связи, потому что интересен их опыт, чтобы и самим прогрессировать.

Также и с гендиректором «Краснодара» Владимиром Леонидовичем Хашигом хорошо общаемся. Я приезжал в Краснодар, смотрел их базу, условия, академию. Конечно, это космос. Пока мы очень сильно отстаём от этого. Но дай бог, когда‑нибудь у нас будут такие же инвестиции для создания фундамента, чтобы на территории Нижегородской области возникла Мекка для футболистов. Для этого мы все в офисе и команде должны работать на свой максимум — показать профессионализм. Рост должен быть поступательным, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».