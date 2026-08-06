Экс-игрок «Спартака» Тернавский оценил перспективы 16-летнего Павла Полеха
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Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о 16-летнем нападающем красно-белых Павле Полехе. Вчера, 5 августа, Полех отличился в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1).
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26' 2:0 Угальде – 33' 3:0 Угальде – 52' 4:0 Умяров – 79' 4:1 Голыбин – 81' 5:1 Полех – 84'
«Таких талантливых ребят, как Полех, было много. Если он будет продолжать работать, тренироваться, вырастет в большого футболиста. Иногда случается, что игрок начинает задирать нос, думать, какой он великий, и прекращает прогрессировать в футболе. А так у него очень хорошие данные. Я как-то смотрел пару игр «Спартака-2», Павел там играл, он выносливый, техничный парень», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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