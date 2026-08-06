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Владислав Тернавский оценил переход Мирлинда Даку в «Спартак»

Владислав Тернавский оценил переход Мирлинда Даку в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Владислав Тернавский оценил переход нападающего Мирлинда Даку в московский клуб. Албанский форвард подписал с красно-белыми контракт на три года.

«Переход Даку в «Спартак» — палка о двух концах. В команде много квалифицированных игроков. Тренеру придётся выбирать, кого ставить. Конечно, это усиление для «Спартака», но есть психологические моменты, чтобы всем хватило времени. Угальде уже себя показал, а Даку предстоит доказывать свою состоятельность. Бывает, что в одной команде футболист блистает, а в другой — никак», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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