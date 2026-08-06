«Спасибо за всё, Мирлинд!» «Рубин» опубликовал прощальное видео с Даку

Казанский «Рубин» в социальных сетях опубликовал прощальное видео после сообщения о трансфере нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак».

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Даку подписал контракт со «Спартаком», срок которого рассчитан на три года. Нападающий будет выступать за красно-белых под 19-м игровым номером.

28-летний Мирлинд Даку перешёл в «Рубин» из хорватского «Осиека» в 2023 году. В составе «Рубина» форвард провёл 93 матча, в которых забил 38 голов и отдал 13 голевых передач.