Богдан Москвичёв ответил, на каком языке общается с защитниками «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв оценил своё выступление в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) и ответил на вопрос, на каком языке общается с защитниками сине-бело-голубых.

— Сами себе какую оценку поставили? Что получилось? Что не получилось? Или игра «на ноль» — гарант того, что всё прошло успешно?

— По 10-балльной шкале? Думаю, шесть с половиной баллов или семь. Я бы себя так оценил. А защитники все молодцы — им бы я 9-10 баллов поставил.

— На каком языке вы общаетесь с защитниками?

— У нас язык максимально смешанный: есть слова из русского, испанского, португальского… Стараемся подстраиваться, чтобы всем было удобно, чтобы все понимали друг друга. Выучить пару слов, думаю, несложно (улыбается), — приводит слова Москвичёва официальный сайт «Зенита».