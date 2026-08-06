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Богдан Москвичёв ответил, на каком языке общается с защитниками «Зенита»

Богдан Москвичёв ответил, на каком языке общается с защитниками «Зенита»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв оценил своё выступление в матче Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) и ответил на вопрос, на каком языке общается с защитниками сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

— Сами себе какую оценку поставили? Что получилось? Что не получилось? Или игра «на ноль» — гарант того, что всё прошло успешно?
— По 10-балльной шкале? Думаю, шесть с половиной баллов или семь. Я бы себя так оценил. А защитники все молодцы — им бы я 9-10 баллов поставил.

— На каком языке вы общаетесь с защитниками?
— У нас язык максимально смешанный: есть слова из русского, испанского, португальского… Стараемся подстраиваться, чтобы всем было удобно, чтобы все понимали друг друга. Выучить пару слов, думаю, несложно (улыбается), — приводит слова Москвичёва официальный сайт «Зенита».

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