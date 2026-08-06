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Полузащитник «Балтики» Петров: мы готовы выигрывать ещё больше, чем в прошлом сезоне

Полузащитник «Балтики» Петров: мы готовы выигрывать ещё больше, чем в прошлом сезоне
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Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о настрое команды в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, на болельщиков давит успех прошлого сезона, и они пытаются давить на нас ожиданиями. Но мы на 100% спокойны и готовы, наоборот, ещё больше выигрывать, чем в прошлом сезоне», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр.

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