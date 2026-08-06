Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв рассказал, как попрощался с Евгением Латышонком

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв рассказал, как попрощался с вратарём Евгением Латышонком. Латышонок сейчас выступает за «Балтику» на правах аренды. В это трансферное окно Евгений покинул «Зенит» и стал игроком «Нижнего Новгорода».

«Не буду рассказывать, что у Латышонка не получилось, делегирую это тренерскому штабу. Но мы с ним разошлись на хорошей ноте. Пожелали друг другу удачи и выиграть конкуренцию в своих клубах. Поэтому только уважение Жене», — сказал Москвичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Москвичёв — воспитанник «Зенита». В сезоне-2024/2025 он выступал за «Оренбург» на правах аренды.