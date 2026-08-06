Керимов: Батраков нравится президенту «Галатасарая», но он не номер один в списке клуба

Комментатор Okko Эльвин Керимов высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай».

«Во-первых, «Галатасараю» нужен игрок на позицию «десятки» — они играют 4-2-3-1. После ухода Мертенса эта позиция стала проблемной, толком её никто так и не закрыл — на ней выступали футболисты разного профиля. Во-вторых, выбор сужается до Батракова, потому что «Галатасарай» ищет игрока, который подходит под категорию U23, то есть родился позже 1 января 2003 года. С предстоящего сезона вводят новый лимит на легионеров, в рамках которого из 14 легионеров четыре должны под этот критерий подходить. В «Галатасарае» под этот критерий подходит пока только один легионер, поэтому они интересуются Батраковым, Энсисо, Джаном Узуном.

Плюс они готовы тратить живые деньги на атакующие позиции. И при этом могут получить деньги за продажу Барыша Йылмаза — около € 40 млн, их можно потратить на «десятку». «Галатасарай» хочет учиться зарабатывать и продавать игроков в топ-чемпионаты. При покупке футболиста у них эта возможность появляется. Батраков их комплексно устраивает. Как пишут, он лично нравится президенту клуба. Но главный тренер больше хочет Джана Узуна из «Айнтрахта» на эту позицию. Он ещё и турок, то есть вписывается в общий лимит. Судя по всему, Батраков — не номер один в списке «Галатасарая». Узун — главный претендент на эту позицию», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.