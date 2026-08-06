«Динамо» Киев — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 20:00
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Сегодня, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся украинское «Динамо» Киев и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Пономаренко – 10'
Удаления: нет / Макрецкис – 90+1'
«Динамо» (72) заняло четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2025/2026. Чемпионом страны стал «Шахтёр» (72). «Карабах» (69) стал вторым в чемпионате Азербайджана, первое место занял «Сабах» (78).
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