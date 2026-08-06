Тернавский: Ливай Гарсия смазал карьеру в «Спартаке», снизил к себе требования

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии. Ранее вингер присоединился к греческому «Панатинаикосу» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Ливай Гарсия сначала играл хорошо, а потом, может быть, переговоры на него повлияли — уезжать, не уезжать. И его начали критиковать. Человек снизил к себе требования. Свою карьеру в «Спартаке» под конец он смазал», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гарсия выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.