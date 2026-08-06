Президент правления «Рубина» Сафиуллин обратился к Даку после его перехода в «Спартак»

Президент правления казанского «Рубина» Марат Сафиуллин высказался после перехода нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«От имени футбольного клуба «Рубин», наших болельщиков и от себя лично хочу поблагодарить тебя за три года, проведённые в Казани! За это время ты стал одним из лидеров не только нашей команды, но и Российской Премьер-Лиги, настоящим украшением чемпионата и уже вписал своё имя в историю клуба.

Ты внёс огромный вклад в результаты и развитие команды, достойно представлял «Рубин» Казань и Республику Татарстан. Лучшим подтверждением этому стали любовь и признание болельщиков, а также те незабываемые эмоции, которые ты им подарил.

Мы благодарны за волевой характер и спортивный дух, которые ты демонстрировал на поле, а также за атмосферу дружбы и единства, которую создавал в раздевалке. Впереди новый этап карьеры. От всей души желаю крепкого здоровья, ярких побед, красивых голов и новых достижений. Помни, Татарстан всегда будет для тебя домом, а двери футбольного клуба «Рубин» всегда открыты для тебя!» — приводит слова Сафиуллина телеграм-канал «Рубина».