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«Динамо» Мх сообщило о разрыве крестообразной связки колена у Яна Джапо

«Динамо» Мх сообщило о разрыве крестообразной связки колена у Яна Джапо
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило диагноз защитника Яна Джапо, получившего травму в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2). Джапо был заменён на восьмой минуте.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Макаров – 15'     1:1 Хубулов – 47'     1:2 Джеффри – 63'    

«Ян Джапо в кубковом матче с «Крыльями Советов» получил тяжёлую травму. У словенского легионера «Динамо» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам медиков, займёт от шести месяцев. Скорейшего выздоровления, Ян!» — написано в сообщении.

В матче 3-го тура чемпионата России махачкалинцы сыграют с московским «Динамо» 9 августа.

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