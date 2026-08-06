«Динамо» Мх сообщило о разрыве крестообразной связки колена у Яна Джапо

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило диагноз защитника Яна Джапо, получившего травму в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2). Джапо был заменён на восьмой минуте.

«Ян Джапо в кубковом матче с «Крыльями Советов» получил тяжёлую травму. У словенского легионера «Динамо» диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам медиков, займёт от шести месяцев. Скорейшего выздоровления, Ян!» — написано в сообщении.

В матче 3-го тура чемпионата России махачкалинцы сыграют с московским «Динамо» 9 августа.