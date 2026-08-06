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«Предупреждаю в последний раз». Александр Бубнов обратился к Валентину Пальцеву

«Предупреждаю в последний раз». Александр Бубнов обратился к Валентину Пальцеву
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов обратился к защитнику «Краснодара» Валентину Пальцеву, который ранее назвал Бубнова стариком.

«Мы здесь как эксперты выступали, правильно? Ну а здесь опять один никак не уймётся… Я его в последний раз предупреждаю, он знает. Очередное оскорбление… Ещё раз он свой рот раскроет, тем более мы никогда не говорили о «Спартаке» как о фаворите чемпионата. Мы говорили, что «Зенит» уже не фаворит. Про кого я? Про Пальцева. Он опять меня дедом назвал. Слава богу, тебя (обращается к Геничу. — Прим. «Чемпионата») не назвал дедом. Теперь ещё и Сергею Николаевичу говорю… Мало того, что он имидж «Краснодару» портит, но я его лично предупреждаю в последний раз… Ещё раз такой высер — и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьёзная, да. Но в чём это будет выражаться, он потом узнает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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