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Тренер «Сочи» Осинькин: есть угроза, что не успеем добраться в Москву к матчу с «Торпедо»

Тренер «Сочи» Осинькин: есть угроза, что не успеем добраться в Москву к матчу с «Торпедо»
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Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о проблемах команды с вылетом в Москву на матч 5-го тура Лиги Pari со столичным «Торпедо». Встреча состоится в пятницу, 7 августа, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 20:00 мск.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сейчас рассматриваются все варианты, как добраться в Москву. Но в данный момент совсем ничего конкретного нет.

— Есть угроза, что не успеете к матчу?
— Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В предыдущем туре «Сочи» уступил «Ленинградцу» (1:2), а «Торпедо» — тульскому «Арсеналу» (0:1).

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