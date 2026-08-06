Тренер «Сочи» Осинькин: есть угроза, что не успеем добраться в Москву к матчу с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о проблемах команды с вылетом в Москву на матч 5-го тура Лиги Pari со столичным «Торпедо». Встреча состоится в пятницу, 7 августа, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 20:00 мск.

— Сейчас рассматриваются все варианты, как добраться в Москву. Но в данный момент совсем ничего конкретного нет.

— Есть угроза, что не успеете к матчу?

— Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В предыдущем туре «Сочи» уступил «Ленинградцу» (1:2), а «Торпедо» — тульскому «Арсеналу» (0:1).