15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Бевеев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Игрок «Балтики» Бевеев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
Комментарии

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«Были вопросы, почему ставят матч на девять вечера. Но когда столько людей приходит на игру и создаёт такую атмосферу, наверное, оно того стоит. Думаю, зрителям, пришедшим на стадион, и тем, кто смотрел матч по телевизору, понравилось. Игра была интересной. Моменты возникали и у наших ворот, и мы какие-то создавали. Тем более в концовке — считаю, что там был 100-процентный момент, где мы могли сравнять», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Официально
«Рубин» объявил о переходе Мирлинда Даку в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android