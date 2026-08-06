Игрок «Балтики» Бевеев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Были вопросы, почему ставят матч на девять вечера. Но когда столько людей приходит на игру и создаёт такую атмосферу, наверное, оно того стоит. Думаю, зрителям, пришедшим на стадион, и тем, кто смотрел матч по телевизору, понравилось. Игра была интересной. Моменты возникали и у наших ворот, и мы какие-то создавали. Тем более в концовке — считаю, что там был 100-процентный момент, где мы могли сравнять», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.