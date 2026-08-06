Мирлинд Даку прокомментировал свой переход в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку высказался о переходе в московский клуб. Албанец присоединился к красно-белым из «Рубина» сегодня, 6 августа. Форвард заключил трёхлетний контракт со «Спартаком».

— Добро пожаловать в «Спартак»! Что значит для тебя этот трансфер?

— Спасибо за тёплый приём от каждого в клубе. Для меня это большой шаг в карьере. Начался мой четвёртый сезон в России. И я хорошо знаю, что такое «Спартак». Это большой шаг.

— Как прошли переговоры?

— Принять решение было легко. В самом первом матче со «Спартаком» за «Рубин» на меня произвело большое впечатление, как люди поддерживают команду. И я сразу понял масштаб этого клуба. Поэтому решение далось быстро, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.