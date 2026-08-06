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Стало известно, кто прокомментирует матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Стало известно, кто прокомментирует матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
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Комментаторы Константин Генич и Михаил Моссаковский будут работать на матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в воскресенье, 9 августа. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за два матча. «Спартак» находится на второй строчке, заработав шесть очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого шесть очков.

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