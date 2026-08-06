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Каннаваро отреагировал на информацию о своей зарплате в € 4 млн в сборной Узбекистана

Каннаваро отреагировал на информацию о своей зарплате в € 4 млн в сборной Узбекистана
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро опроверг информацию, что он зарабатывает € 4 млн в год. В национальной команде Узбекистана итальянский специалист работает с 2025 года. Ранее Каннаваро возглавлял загребское «Динамо», «Удинезе», «Беневенто», сборную Китая и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Моя годовая зарплата — не € 4 млн. Подобная недостоверная информация повторяется очень часто, верить ей не стоит», — приводит слова Каннаваро UzDaily.

На чемпионате мира — 2026 узбекистанская сборная провела три матча на групповом этапе, потерпев три поражения — от Португалии (0:5), Колумбии (1:3) и ДР Конго (1:3).

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