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Заболотный сообщил об отстранении от футбола на полгода за нарушение антидопинговых правил

Заболотный сообщил об отстранении от футбола на полгода за нарушение антидопинговых правил
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Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал о решении об отстранении его от футбола на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня состоялось заседание, на котором члены комитета приняли решение отстранить меня от профессионального футбола на срок шесть месяцев. Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность. С сегодняшнего дня начинаю подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. Спасибо юристам и всем, кто поддерживал меня», — написал Заболотный в социальной сети.

О положительной допинг-пробе 35-летнего Антона Заболотного сообщалось в апреле 2026 года.

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