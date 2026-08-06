Игрок «Спартака» Саусь высказался о календаре команды на старте сезона в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь оценил календарь команды на старте сезона-2026/2027. В матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

«Слабых команд нет. Да, у нас непростой график. Много команд, которые ставят высокие задачи. Раз такой график нам составили — будем стараться побеждать», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома обыграл московскую «Родину» со счётом 3:0 и грозненский «Ахмат» на выезде — 2:1.