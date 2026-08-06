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Игрок «Спартака» Саусь высказался о календаре команды на старте сезона в РПЛ

Игрок «Спартака» Саусь высказался о календаре команды на старте сезона в РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Владислав Саусь оценил календарь команды на старте сезона-2026/2027. В матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Слабых команд нет. Да, у нас непростой график. Много команд, которые ставят высокие задачи. Раз такой график нам составили — будем стараться побеждать», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома обыграл московскую «Родину» со счётом 3:0 и грозненский «Ахмат» на выезде — 2:1.

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