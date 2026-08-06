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Даку: у меня были другие предложения, но я выбрал «Спартак» — самый большой клуб в России

Даку: у меня были другие предложения, но я выбрал «Спартак» — самый большой клуб в России
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку заявил, что до перехода в московский клуб у него были другие варианты продолжения карьеры. Албанец присоединился к красно-белым из «Рубина» сегодня, 6 августа. Форвард заключил со «Спартаком» трёхлетний контракт.

— Что сказали тебе Фрэнсис Кахигао и Хуан Карлос Карседо?
— Они показали заинтересованность во мне. Мне этого было достаточно, чтобы согласиться играть за такой большой клуб. Всем в моём окружении, включая агента, я сказал, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». Хотя у меня были другие предложения. Но я выбрал «Спартак» — самый большой клуб в России, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

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