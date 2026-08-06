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Мирлинд Даку: пришёл в «Спартак» выиграть титулы и сделать людей счастливыми

Мирлинд Даку: пришёл в «Спартак» выиграть титулы и сделать людей счастливыми
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку заявил, что намерен выиграть трофеи с московским клубом. О переходе албанца красно-белые объявили сегодня, 6 августа. Ранее Даку играл за «Рубин».

— Твой девиз — No risk, no story. Переход в «Спартак» — тоже риск?
— Это риск, чтобы выиграть здесь трофеи. Если не рисковать, не будет красивой истории. Я пришёл сюда выиграть титулы и сделать людей здесь счастливыми.

— Ты много сезонов подряд забиваешь много мячей, но трофеев в твоей карьере пока нет.
— Да, поэтому для меня важно, что «Спартак» хорошо начал чемпионат и прямо заявляет о цели стать чемпионом. Я готов к этой борьбе. Надеюсь, смогу помочь добиться цели. «Спартак» не был чемпионом 10 лет, верно? Очень хочу достичь этой большой цели, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

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