Определены судейские назначения на матчи 5-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 5-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» Москва» — «Сочи»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Никита Воропаев (Калининград), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Енисей» — «Текстильщик»: Данила Цурков (Москва) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья –Александр Риб (Барнаул), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: Юрий Матвеев (Москва) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Махалёв (Москва), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Урал» — «Уфа»: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Алексей Линкин (Воронеж), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Семён Медведев (Екатеринбург), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Шинник» — «Арсенал»: Алексей Лапатухин (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Александр Сахно (Челябинск), резервный судья – Владимир Фалов (Москва), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов), делегат – Петр Петухов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома: Виталий Молдован (Краснодар) – Алексей Чаплыгин (Москва), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«КАМАЗ» — «Волга»: Николай Волошин (Смоленск) – Виктор Медведев (Москва), Егор Ли (Москва), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Евгений Волнин (Сочи), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Ротор» — «Челябинск»: Олег Журавлёв (Подольск) – Арсений Новиков (Подольск), Евгений Булатов (Каменск-Уральский), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Велес» — «Ленинградец»: Антон Анопа (Благовещенск) – Вадим Тройненков (Калуга), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва).