Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 3-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

8 августа, суббота

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Антон Фролов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Иван Абросимов; инспектор – Александр Гвардис.

9 августа, воскресенье

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья – Данил Набока; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Зенит» – «Родина»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

10 августа, понедельник

«Факел» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Никита Матиеску; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.