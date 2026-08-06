Кирилл Левников будет главным арбитром матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург) обслужит матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча состоится в воскресенье, 9 августа. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за два матча. «Спартак» находится на второй строчке, заработав шесть очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого шесть очков.