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Новичок «Спартака» Даку назвал свои сильнейшие качества

Новичок «Спартака» Даку назвал свои сильнейшие качества
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал, какие свои качества как футболиста считает сильнейшими. О переходе албанца красно-белые объявили сегодня, 6 августа. Ранее Даку играл за «Рубин».

— Что считаешь своими сильнейшими качествами?
— Мне нравится играть на команду. И забивать, конечно, тоже. Это мой главный навык. Если бы я не забивал, меня бы не купил «Спартак». А ещё умею хорошо освобождать зоны для партнёров. В «Спартаке» много ярких игроков, которым это должно помочь. Поэтому вот мой набор: забивать, создавать пространство, ассистировать. И помогать в обороне, когда это необходимо, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

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